Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Климкин привез из США новость по укрощению России - СМИ
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Джигурда сообщил, что Анисина потеряла ребенка
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
9Теракт в Манчестере
10В тени красоты
15Happy Birthday, Mr. President
22:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии стало известно, кто убил 9-летнюю Яну Перчаткину

По предварительной информации, мужчина сам признался в содеянном.

Сегодня, 1 июня, на одном из садовых участков города Белорецка было найдено тело пропавшей 3 мая 9-летней яны Перчаткиной. Девочка ушла утром в школу, но не дошла до нее 600 метров: по предварительной информации, ее посадил в машину 38-летний местный житель Андрей П.

У мужчины есть жена и ребенок, как две капли похожий на пропавшую Яну — светленькая, голубоглазая девочка. Что толкнуло мужчину на такой страшный шаг — неизвестно. Местные жители говорят, что он не работал, много пил. Все это время Андрей держал девочку в садовом участке, сам же с супругой проживал в квартире. Знакомые семьи уверяют, что жена о злодеянии супруга ничего не знала.

Мужчина признаваться и не собирался — ему стало плохо с сердцем и пришлось вызвать «скорую». Там-то он и не выдержал и рассказал, что причастен к гибели девочки. В правоохранительных органах подробности трагедии не сообщают, но подтвердили, что убийца действительно он. Ведутся следственные мероприятия, причина и время смерти ребенка устанавливаются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Эстонский президент уверена: фашистов в его страну завозит Россия
10 лучших идей туристического бренда России. Смотрите и выбирайте!
Эстонский президент уверена: фашистов в его страну завозит Россия
США помогут Европе избавиться от зависимости от российского газа
Франция не нашла доказательств взлома штаба Макрона Россией
Проносить алкоголь из duty free в самолет могут запретить
Россия оказалась ниже КНДР в рейтинге миролюбивых стран
«Яндекс» закрывает офисы в Киеве и Одессе
В чем суть Парижского соглашения по климату и почему оно важно
Путин ответил на вопрос о покушениях поговоркой о судьбе
Спорт
Манчини: «Зенит» — лучший клуб РФ, мы обязательно завоюем трофеи Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал своё назначение на должность главного тренера "Зенита"
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь