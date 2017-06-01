В Башкирии стало известно, кто убил 9-летнюю Яну Перчаткину

Сегодня, 1 июня, на одном из садовых участков города Белорецка было найдено тело пропавшей 3 мая 9-летней яны Перчаткиной. Девочка ушла утром в школу, но не дошла до нее 600 метров: по предварительной информации, ее посадил в машину 38-летний местный житель Андрей П.

У мужчины есть жена и ребенок, как две капли похожий на пропавшую Яну — светленькая, голубоглазая девочка. Что толкнуло мужчину на такой страшный шаг — неизвестно. Местные жители говорят, что он не работал, много пил. Все это время Андрей держал девочку в садовом участке, сам же с супругой проживал в квартире. Знакомые семьи уверяют, что жена о злодеянии супруга ничего не знала.