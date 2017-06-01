Пранкер Давыдов осужден за интернет-клевету на вице-премьера Агеева

1 июня 2017 гожа 49-летний уроженец Березников Сергей Давыдов осужден за интернет-клевету на зампредседателя правительства Пермского края Виктора Агеева. 18 октября 2015 года пранкер выложил в интернете запись телефонного разговора с начальником отдела образования Свердловского района Перми Ириной Красноборовой от 1 сентября 2014 года, в которой представляется Агеевым и требует устроить в детский сад ребенка некой гражданки. Выдав свой голос за голос Агеева, Давыдов обвинил чиновника в коррупции. Ранее Агеев трудился в мэрии Березников, отвечал за земельные отношения. По решению Свердловского райсуда Перми, кроме заключения и штрафа, с осужденного взыщут в пользу чиновника компенсацию морального вреда — 100 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд.

Это уже третья судимость Давыдова. Приговором Ленинского районного суда Перми 2 июня 2014 года он был наказан штрафом в 180 тыс. рублей за воспрепятствование правосудию: мужчина звонил по телефону районным и мировым судьям и пытался повлиять на результат рассмотрения дел.

Предположительно, мотивом для этих поступков стал проигрыш Давыдовым в 2012 году иска за купленный двухэтажный дом на ж.д. станции «5-й километр». Из прописанных в договоре 1,8 млн рублей покупатель заплатил продавцу только 950 тыс. рублей, а дом сдал в аренду. Добрянский районный суд 4 июля 2012 года решил взыскать с Давыдова долг с процентами на общую сумму 1,03 млн рублей, обратил взыскание на недвижимость с выставлением на публичные торги по начальной цене более 5,5 млн рублей. Пермский краевой суд 24 сентября того же года уменьшил начальную цену до 5,2 млн рублей.