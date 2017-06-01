Пранкер Давыдов осужден за интернет-клевету на вице-премьера Агеева

1 июня 2017 гожа 49-летний уроженец Березников Сергей Давыдов осужден за интернет-клевету на зампредседателя правительства Пермского края Виктора Агеева. 18 октября 2015 года пранкер выложил в интернете запись телефонного разговора с начальником отдела образования Свердловского района Перми Ириной Красноборовой от 1 сентября 2014 года, в которой представляется Агеевым и требует устроить в детский сад ребенка некой гражданки. Выдав свой голос за голос Агеева, Давыдов обвинил чиновника в коррупции. Ранее Агеев трудился в мэрии Березников, отвечал за земельные отношения. По решению Свердловского райсуда Перми, кроме заключения и штрафа, с осужденного взыщут в пользу чиновника компенсацию морального вреда — 100 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд.
Это уже третья судимость Давыдова. Приговором Ленинского районного суда Перми 2 июня 2014 года он был наказан штрафом в 180 тыс. рублей за воспрепятствование правосудию: мужчина звонил по телефону районным и мировым судьям и пытался повлиять на результат рассмотрения дел.
Предположительно, мотивом для этих поступков стал проигрыш Давыдовым в 2012 году иска за купленный двухэтажный дом на ж.д. станции «5-й километр». Из прописанных в договоре 1,8 млн рублей покупатель заплатил продавцу только 950 тыс. рублей, а дом сдал в аренду. Добрянский районный суд 4 июля 2012 года решил взыскать с Давыдова долг с процентами на общую сумму 1,03 млн рублей, обратил взыскание на недвижимость с выставлением на публичные торги по начальной цене более 5,5 млн рублей. Пермский краевой суд 24 сентября того же года уменьшил начальную цену до 5,2 млн рублей.
Представившись высокопоставленным сотрудником ФСБ, Давыдов 25 апреля 2013 года встретился с зампредседателя Пермского краевого суда Павлом Сурковым и потребовал удовлетворить свою кассационную жалобу об отмене состоявшихся судебных актов, взамен пообещав не публиковать в интернете записанные с октября 2012 -ого по апрель 2013-го телефонные разговоры с различными судьями, в которых от имени руководства Пермского краевого суда он предлагал вынести то или иное решение, постановление, приговор. После этого пранкер был раскрыт. На основании обвинительного приговора от 2 июня 2014 года о противоправных действиях Давыдова прокуратура Пермского края 15 июня 2016 года добилась запрета в Российской Федерации информации о судьях, размещенной на 26 интернет-страницах.
Также Давыдов был осужден как виновник ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью человека.
9 ноября 2015 года, управляя автомобилем ВАЗ-219010 и двигаясь по шоссе Космонавтов в Перми, он на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску. Находившийся там ребенок получил черепно-мозговую травму и другие повреждения. Приговором Индустриального районного суда Перми от 3 февраля 2016 года пренебрежительный Давыдов наказан трехлетним ограничением свободы и лишен водительских прав на три года. В пользу потерпевшей стороны с него решено взыскать компенсацию имущественного и морального вреда на общую сумму 398,6 тыс. рублей. Рассмотрение апелляционной жалобы осужденного было назначено в Пермском краевом суде на 22 марта 2016 года.
Дальнейшее описано в приговоре Свердловского районного суда Перми от 1 июня 2017 года. Упрямый Давыдов пожелал поквитаться с судьей Сергеем Замышляевым, который вынес обвинительный приговор за совершение ДТП с участием ребенка. Под видом Игоря Челомбицкого, председателя совета судей Пермского края, осужденный Давыдов позвонил судье Замышляеву и предложил удовлетворить жалобу определенного гражданина. Судья заподозрил обман, но продолжил разговор, стараясь выяснять, чьи интересы представляет собеседник и что конкретно хочет. Сказав, что все доводы жалобы будут рассмотрены и будет принято соответствующее решение, Замышляев сообщил об инциденте председателю суда Алексею Крайнову, написал докладную, а в ходе проверки — объяснительную. Судья Замышляев, также признан потерпевшим от действий Давыдова.
Помимо очередного воспрепятствования правосудию, не признавший вину Давыдов наказан за интернет-вымогательство 100 тыс. рублей у начальника отдела образования Свердловского района Перми Ирины Красноборовой, совершенного 29 сентября 2015 года.