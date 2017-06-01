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21:54 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Геращенко: стрелявший в комбата Осмаева будет жить и даст показания

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, нападавший находится под охраной, место его пребывания засекречено. Он будет жить, МВД будет стараться не допустить его самоубийства.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Человек, который стрелял в комбата Адама Осмаева, будет жить и даст показания. На данный момент его место пребывания засекречено, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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«Этот человек прислан российскими спецслужбами. Он будет жить. Находится под охраной полиции. Естественно, он даст показания и расскажет, как российские спецслужбы вербуют киллеров, как и в случае с убийством Павла Шеремета, покушением на меня, и как в случаях других убийств и терактов», — заявил Геращенко.

В ответ на вопрос, насколько сложные ранения у стрелявшего, советник главы МВД сказал: «Он находится под охраной. Место его пребывания засекречено. Мы знаем, что он будет жить. И мы будем стараться не допустить его самоубийства».

Со своей стороны, нардеп от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук сообщил в Facebook, что нападающему сделали операцию — удалили часть легких. А раненый Осмаев в стабильно тяжелом состоянии.

«Адама Осмаева прооперировали. Сейчас переводят из операционной в реанимацию. Состояние стабильно тяжелое. Одна пуля застряла в позвоночнике», — написал Мосийчук.

Он добавил, что Амина Окуева дает показания правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что пострадавшим в результате стрельбы на Подоле в Киеве оказался командир добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев, которого в России обвиняют в покушении на президента Владимира Путина. По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde в Киеве на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в 17 больницу.

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