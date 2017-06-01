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21:58 (мск), источник: Интерфакс

В результате стрельбы в манильском отеле пострадали 25 человек

Ответственность за нападение взяло на себя ИГ.

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — Не менее 25 человек пострадали в результате стрельбы в гостиничном комплексе Resorts World Manila в Маниле, сообщают местные СМИ со ссылкой на филиппинский Красный Крест.

Многие люди получили серьезные ранения, поскольку прыгали со второго этажа гостиницы после начала стрельбы.

По данным сотрудников местных экстренных служб, большое число пострадавших все еще могут оставаться внутри гостиницы.

В свою очередь информационный портал SITE, отслеживающий активность террористов в интернете, уже сообщил, что ответственность за нападение в Маниле взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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