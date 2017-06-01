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1 июня, источник: Telegraf.com.ua

В МВД сообщили новые подробности покушения на Осмаева

Антон Геращенко назвал версии и сообщил новые подробности покушения на Осмаева.

Источник: Telegraf.com.ua

Киллер, стрелявший в экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву, получил паспорт гражданина Украины 10 февраля 2016 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко.

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«У киллера при себе обнаружены документы гражданина Украины — Дакара Александра Венусовича, 1958 года рождения. Сейчас полиция и спецслужбы проверяют реальность существования такого человека и историю его жизни. Уже сейчас мы видим, что паспорт гражданина Украины этот человек получил 10 февраля 2016 года. Заграничный паспорт — 15 февраля 2016 года. Справку об идентификационном коде — 11 февраля 2016 года», — сообщил Геращенко.

Он отметил, что «данный гражданин Украины, скорее всего, никакой не Дакар Александр Венусович. А совершенно другое лицо, которое регулярно ездило в Россию для получения инструкций из Центра».

По словам Геращенко, последнее его возвращение из РФ было в середине мая месяца, после чего «данный гражданин вдруг решил связаться с Адамом Асмаевым и Аминой Окуевой под видом журналиста французской газеты “Le Mond”».

«Следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву. Там, конечно, будет и чеченский след, что больше всего будут раскручивать российские пропагандистские СМИ и их пособники в Украине. Другая версия, которая очевидна в данном случае, — это попытка хорошо продуманного и организованного заказного убийства, подготовленного заранее внедрённым в Украину киллером, подготовленным российскими спецслужбами», — написал нардеп.

Полиция назвала основную версию покушения на Осмаева и Окуеву Как сообщалось, 1 июня в 16.49 в Киеве на улице Кирилловской произошла перестрелка. Пострадавшим в результате стрельбы оказался россиянин Адам Осмаев, которого обвиняли в покушении на президента РФ Владимира Путина. Предварительно установлено, что мужчина, который назвался иностранным журналистом, заблаговременно договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет Глок и выстрелил в грудь Адаму Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка.

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