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10:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Террористы остановились на «Теплом Стане»

Взрыв в московском метро готовили по переписке.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», сотрудники ФСБ, задержав 25 мая четверых участников запрещенной в России организации «Исламское государство», предотвратили целую серию терактов в Москве. Их первой целью, согласно показаниям боевиков, должен был стать ресторан, в котором «едят свинину кафиры», а второй — пассажиры на станции метро «Теплый Стан». С помощью взрывов, заказы на которые поступили из Сирии, террористы рассчитывали сорвать проведение в столице Кубка конфедерации по футболу.

Фоторепортаж
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

По данным источников «Ъ», операция по задержанию участников террористического подполья была одновременно проведена сотрудниками УФСБ по Москве и области в трех расположенных неподалеку друг от друга домах в столичном микрорайоне Ново-Переделкино. В каждом из них сторонники ИГ сняли по квартире, превратив одну из них, в доме N14 на Новопеределкинской улице, в цех по производству взрывных устройств. В квартире, в частности, были обнаружены пятилитровые емкости с электролитом, перекисью водорода и ацетоном, которые использовались для производства инициирующей взрывчатки — перекиси ацетона; радиозвонки, провода, пакеты с гайками и саморезами. Там же находилась уже готовая самодельная осколочно-фугасная бомба, замаскированная под автомобильный огнетушитель. Внутри него была заложена так называемая смесевая взрывчатка на основе аммиачной селитры и сахарного песка, а также поражающие элементы: саморезы и гайки. В действие «адская машинка» приводилась дистанционно — с помощью дверного радиозвонка.

Точно такая же бомба, по данным экспертов ФСБ, была использована для теракта 3 апреля в санкт-петербургском метро. Из других квартир изъяли автоматы и гранаты.

Задержанными, а потом и арестованными Мещанским райсудом по ходатайству следователя столичного УФСБ оказались грузчики, работавшие на предприятии, выпускающем кока-колу: граждане Узбекистана Фуркат Кушаев и Мухаммадюсуф Ашуров, приехавшие в столицу из Бухары, таджик Абдушукур Гулмирзаев и выходец из Дагестана Магомед Давудов. Все четверо сразу решили сотрудничать со следствием. Причем только один из них, Гулмирзаев, заявил, что в террористическом подполье он не состоял, а друзья использовали его, что называется, втемную.

В свою очередь, остальные трое заявили, что «добровольно и осознанно» присягнули ИГ, а один из них, Давудов, отвечая на вопрос следователя, состоял ли он в террористической организации, даже возмутился: «Я заявление о выходе из “Исламского государства” не писал».

Как выяснилось, первым под влияние экстремистов попал Ашуров. Началось все с того, что он в «Одноклассниках» познакомился со своим земляком, проживающим сейчас в Турции. Тот дал понять, что сотрудничает с лидерами ИГ, а подробности передал Мухаммадюсуфу, используя более защищенный с его точки зрения мессенджер Telegram. По Telegram через несколько месяцев переписки, в которой обсуждались религиозные темы, Ашуров дал своему новому другу байат (клятву), присягнув таким образом на верность ИГ.

Устроившись грузчиком на завод, уже убежденный к тому времени экстремист Ашуров склонил к сотрудничеству с террористами работавших там же Кушаева, Гулмирзаева и Давудова. «После знакомства с Мухаммадом (так просил называть себя Ашуров.— “Ъ”) мы вели с ним продолжительные беседы, в которых говорилось о необходимости построения мирового халифата, жизни по шариату и священной войне против неверных», — рассказал один из фигурантов расследования. По его словам, они все трое постепенно прониклись этими идеями. Кроме того, Мухаммад расположил их к сотрудничеству с ИГ рассказами о том, как хорошо живут боевики в Сирии. Якобы все они имеют по несколько красавиц-жен, дорогие машины, а живут на виллах.

Мухаммад сообщил, что все они могут поехать в Сирию и даже стать командирами боевых подразделений с зарплатами от €2 тыс., но для начала должны проявить себя в России, чтобы «заслужить уважение».

Согласно очередным инструкциям, полученным по Telegram из Турции, они должны были совершить теракты в Москве в преддверии Кубка конфедерации по футболу.

Цели им предоставили выбрать самим. Вначале они хотели подорвать ресторан, в котором «едят свинину кафиры». Куратор идею одобрил, но при этом рекомендовал Мухаммаду самому не участвовать в акции и вообще «своими руками ничего не делать», так как в ходе расследования правоохранители наверняка выйдут на исполнителей. «А ты нам еще нужен», — напутствовал собеседник лидера новой ячейки ИГ. В итоге, как следует из их переписки, «арбуз» (так террористы называли бомбу) согласился заложить Давудов. Эта идея снова получила одобрение: «Дагестанцы — они русские, и их меньше проверяют».

Изначально планировалось, что собирать бомбу приедет некий специалист из Самары, которому хотели снять отдельную квартиру, чтобы тот остался незамеченным. Потом в эту квартиру должен был поселиться исполнитель — «брат, который устроит салют (то есть теракт.— “Ъ”)». Однако минер по какой-то причине не приехал, и бомбу московским боевикам пришлось собирать самим. Делали это они по схеме, полученной из-за границы. В результате у них получился «арбуз» в виде огнетушителя.

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Впрочем, посовещавшись, боевики решили, что проще и эффективнее будет устроить взрыв не в ресторане, а на ближайшей к ним станции метро «Теплый Стан». Узнав, что все четверо хорошо знают эту станцию, куратор согласился с инициативой снизу. Одобрил он и то, что боевики после основного взрыва собирались использовать против пассажиров гранаты и автоматы.

Готовясь к акции, боевики несколько раз ездили на станцию на разведку, а затем в расположенной рядом чайхане устраивали собрания, обсуждая увиденное.

В итоге, по данным следствия, акцию было решено провести вечером в одну из пятниц, когда, по данным заговорщиков, на станции будет особенно многолюдно. Более того, предполагалось, что Ашуров снимет саму атаку и ее последствия на видеокамеру телефона. Запись планировалось отправить в Турцию, а затем выложить в интернет.

В свою очередь, исполнителям после налета его организатор обещал передать через неких доверенных лиц новые документы, деньги и даже билеты для вылета в Турцию. При этом никто из них не догадывался, что всем четверым на самом деле отведена роль смертников.

В УФСБ по Москве и области, сотрудники которого предотвратили теракты, а теперь расследуют уголовное дело, считают, что участники группировки террористов были объединены идеей исламского фундаментализма, в ОПГ было установлено четкое распределение ролей, обеспечены система противодействия правоохранительным органам и конспирация, а также собственная безопасность. Как отмечают в спецслужбе, боевики готовили преступление «особой дерзости и жестокости», осознавая, что оно может иметь самые тяжкие последствия.

Сергей Машкин

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