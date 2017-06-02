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03:37 (мск), источник: Губерния онлайн

За телефонный терроризм жителя Комсомольска приговорили к реальному сроку

В Комсомольске-на-Амуре 28-летнего мужчину осудили за заведомо ложное сообщение о террористическом акте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Известно, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Однако это не помешало ему в ноябре 2016 года, будучи пьяным, позвонить в единую службу спасения и рассказать, что в доме № 58 на Аллее Труда заложена бомба. Телефонный террорист потребовал миллион рублей и машину. Злоумышленник говорил, что приведет в действие взрывное устройство, если его требования не будут выполнены. Службы оперативно отреагировали на ложный вызов.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся.

«Суд при назначении наказания принял во внимание, что принятые ранее меры наказания не достигли своей цели, не предупредили совершение горожанином нового преступления, в результате которого была нарушена планомерная работа служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В итоге фигуранта приговорили к шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. К тому же, он должен возместить сумму причиненного ущерба.

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