За телефонный терроризм жителя Комсомольска приговорили к реальному сроку
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Известно, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Однако это не помешало ему в ноябре 2016 года, будучи пьяным, позвонить в единую службу спасения и рассказать, что в доме № 58 на Аллее Труда заложена бомба. Телефонный террорист потребовал миллион рублей и машину. Злоумышленник говорил, что приведет в действие взрывное устройство, если его требования не будут выполнены. Службы оперативно отреагировали на ложный вызов.
В суде мужчина признал свою вину и раскаялся.
«Суд при назначении наказания принял во внимание, что принятые ранее меры наказания не достигли своей цели, не предупредили совершение горожанином нового преступления, в результате которого была нарушена планомерная работа служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях», — говорится в сообщении