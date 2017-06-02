За телефонный терроризм жителя Комсомольска приговорили к реальному сроку

Известно, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Однако это не помешало ему в ноябре 2016 года, будучи пьяным, позвонить в единую службу спасения и рассказать, что в доме № 58 на Аллее Труда заложена бомба. Телефонный террорист потребовал миллион рублей и машину. Злоумышленник говорил, что приведет в действие взрывное устройство, если его требования не будут выполнены. Службы оперативно отреагировали на ложный вызов.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся.