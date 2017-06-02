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03:33 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Один человек погиб и четверо пострадали в результате конфликта между двумя группами людей в Крылатском

На западе Москвы в результате конфликта погиб один человек и четверо получили ранения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Источник: РИА "Новости"

«В районе д. 5 и 7 по ул. Крылатские Холмы между двумя группами людей произошел конфликт. В результате которого один человек скончался, еще четверо пострадали», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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