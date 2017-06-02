Один человек погиб и четверо пострадали в результате конфликта между двумя группами людей в Крылатском
На западе Москвы в результате конфликта погиб один человек и четверо получили ранения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
На западе Москвы в результате конфликта погиб один человек и четверо получили ранения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
«В районе д. 5 и 7 по ул. Крылатские Холмы между двумя группами людей произошел конфликт. В результате которого один человек скончался, еще четверо пострадали», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте происшествия устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.