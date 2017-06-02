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03:32 (мск), источник: VLADNEWS

Грабители автомобильных частей задержаны в Приморье

Возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции поступило сообщение от 29-летнего жителя Уссурийска, который сообщил о краже автомобильных запчастей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Установлено, что злоумышленники проникли в складское помещение на улице 1-я Шахтерская, выставив окно и, похитив автозапчасти, скрылись.

В ходе розыска сотрудники полиции установили личности злоумышленников. Пытаясь скрыться от сотрудников полиции, правонарушители бросили запчасти, но были задержаны инспекторами патрульно-постовой службы. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

В отделе полиции задержанные дали признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину».

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