Грабители автомобильных частей задержаны в Приморье

В отдел полиции поступило сообщение от 29-летнего жителя Уссурийска, который сообщил о краже автомобильных запчастей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Установлено, что злоумышленники проникли в складское помещение на улице 1-я Шахтерская, выставив окно и, похитив автозапчасти, скрылись.

В ходе розыска сотрудники полиции установили личности злоумышленников. Пытаясь скрыться от сотрудников полиции, правонарушители бросили запчасти, но были задержаны инспекторами патрульно-постовой службы. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

В отделе полиции задержанные дали признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину».