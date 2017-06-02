Ссора из-за громкой музыки закончилась стрельбой в Центральном районе Хабаровска
Один из участников конфликта попал в больницу с ранением в живот.
Один из участников конфликта попал в больницу с ранением в живот.
Во дворе за остановкой «Городской дворец культуры» молодой человек ранил из пистолета своего соседа, когда тот напал на него
На место конфликта прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и, разоружив стрелявшего, потребовали от него объяснений. 24-летний молодой человек рассказал, что приехал на микроавтобусе к гаражу, чтобы установить на свой мотоцикл музыкальные колонки. Подключив динамики, он тут же решил их протестировать. Музыка разбудила годовалую девочку в ближайшем доме. На улицу вышла сначала разъяренная мать ребенка, а затем и отец — последний кинулся на владельца мотоцикла.
Молодой человек схватил травматический пистолет, лежавший на сиденье в микроавтобусе, и направил оружие на нападавшего. Сотрудники Росгвардии нашли три гильзы — на улице и на коврике в автомобиле. На асфальте лежали и две резиновые пули.
Травматический пистолет МР-353 хабаровчанин купил полгода назад за 30 тысяч рублей, владеет им он официально. Это огнестрельное оружие ограниченного поражения — копия пистолета Ярыгина.
Стрелявшего доставили для разбирательства в отделение, полиция начала проверку.