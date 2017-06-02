Ссора из-за громкой музыки закончилась стрельбой в Центральном районе Хабаровска

Во дворе за остановкой «Городской дворец культуры» молодой человек ранил из пистолета своего соседа, когда тот напал на него из-за громкой музыки. 37-летнего мужчину увезли в больницу, чтобы извлечь из живота резиновую пулю, сообщает портал «Губерния».

На место конфликта прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и, разоружив стрелявшего, потребовали от него объяснений. 24-летний молодой человек рассказал, что приехал на микроавтобусе к гаражу, чтобы установить на свой мотоцикл музыкальные колонки. Подключив динамики, он тут же решил их протестировать. Музыка разбудила годовалую девочку в ближайшем доме. На улицу вышла сначала разъяренная мать ребенка, а затем и отец — последний кинулся на владельца мотоцикла.

Молодой человек схватил травматический пистолет, лежавший на сиденье в микроавтобусе, и направил оружие на нападавшего. Сотрудники Росгвардии нашли три гильзы — на улице и на коврике в автомобиле. На асфальте лежали и две резиновые пули.

Травматический пистолет МР-353 хабаровчанин купил полгода назад за 30 тысяч рублей, владеет им он официально. Это огнестрельное оружие ограниченного поражения — копия пистолета Ярыгина.

Стрелявшего доставили для разбирательства в отделение, полиция начала проверку.