Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп послал Кремлю второе предупреждение - СМИ
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Суд принял решение по иску Батуриной к России на 33 млрд рублей
У детей Сандры Буллок появился отец
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
9Теракт в Манчестере
20Крепостные стены XXI века
10В тени красоты
03:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Ссора из-за громкой музыки закончилась стрельбой в Центральном районе Хабаровска

Один из участников конфликта попал в больницу с ранением в живот.

Во дворе за остановкой «Городской дворец культуры» молодой человек ранил из пистолета своего соседа, когда тот напал на него из-за громкой музыки. 37-летнего мужчину увезли в больницу, чтобы извлечь из живота резиновую пулю, сообщает портал «Губерния».

На место конфликта прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и, разоружив стрелявшего, потребовали от него объяснений. 24-летний молодой человек рассказал, что приехал на микроавтобусе к гаражу, чтобы установить на свой мотоцикл музыкальные колонки. Подключив динамики, он тут же решил их протестировать. Музыка разбудила годовалую девочку в ближайшем доме. На улицу вышла сначала разъяренная мать ребенка, а затем и отец — последний кинулся на владельца мотоцикла.

Молодой человек схватил травматический пистолет, лежавший на сиденье в микроавтобусе, и направил оружие на нападавшего. Сотрудники Росгвардии нашли три гильзы — на улице и на коврике в автомобиле. На асфальте лежали и две резиновые пули.

Травматический пистолет МР-353 хабаровчанин купил полгода назад за 30 тысяч рублей, владеет им он официально. Это огнестрельное оружие ограниченного поражения — копия пистолета Ярыгина.

Стрелявшего доставили для разбирательства в отделение, полиция начала проверку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Выставка кукол, изготовленных школьниками, проедет по Хабаровскому краю
Трамп объяснил зарубежным лидерам свое решение по климату
WSJ сообщила о создании в Белом доме спецгруппы по «делу России»
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики В-52Н
Минздрав намерен запретить курение в фильмах
Российский боец одержал победу над американцем за 25 секунд
Маск покидает Белый дом из-за решения Трампа по климату
Компания из РФ подала заявку на регистрацию бренда «Covfefe»
Спорт
Манчини: «Зенит» — лучший клуб РФ, мы обязательно завоюем трофеи Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал своё назначение на должность главного тренера "Зенита"
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь