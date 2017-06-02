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03:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Вор с кассовым аппаратом застрял в дверях магазина в Приморье

Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 июня, PrimaMedia.

Мужчину, пытавшегося похитить кассовый аппарат, задержали в Находке. Злоумышленник проник в торговый павильон, разбив стекло входной двери. Он похитил кассовый аппарат, однако вылезти обратно через разбитую дверь не смог, потому что застрял. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА «ФедералПресс».

Ранее судимый 34-летний мужчина уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по п. 3 ч. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу).

Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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