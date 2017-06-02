Шестилетнего ребенка сбили в одном из дворов Хабаровска

Хабаровск, 2 июня, AmurMedia.

Гулявшего во дворе ребенка сбила Тоуоtа Наrriеr в Хабаровске. Наезд случился из-за того, что мальчик вышел из-за машины, не убедившись в отсутствии приближающегося транспортного средства, сообщил корр. ИА AmurMedia сотрудник отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровску Александр Баранов.

Наезд случился 1 июня во дворе дома № 7 по ул. Большой со стороны ул. Демьяна Бедного в сторону ул. Карла Маркса. Шестилетний Даниил вышел из-за припаркованного а/м, справа на лево по ходу движения, не убедившись в отсутствии приближающихся машин и попал по проезжавшую Тоуоtа Наrriеr, которой управлял 56-летний водитель.

— Кроме ссадин на локтей и щеках, мальчик получил ушиб живота и был отправлен в травмпункт. Было установлено, что ребенок гулял на улице под присмотром старшей сестры, с разрешения родителей. Одежда темных тонов, светоотражающие элементы отсутствовали, — уточнил Александр Баранов.