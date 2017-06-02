Шестилетнего ребенка сбили в одном из дворов Хабаровска
Мальчик гулял вечером с разрешения родителей.
Мальчик гулял вечером с разрешения родителей.
Хабаровск, 2 июня, AmurMedia.
Гулявшего во дворе ребенка сбила Тоуоtа Наrriеr в Хабаровске. Наезд случился
Наезд случился 1 июня во дворе дома № 7 по ул. Большой со стороны ул. Демьяна Бедного в сторону ул. Карла Маркса. Шестилетний Даниил вышел
— Кроме ссадин на локтей и щеках, мальчик получил ушиб живота и был отправлен в травмпункт. Было установлено, что ребенок гулял на улице под присмотром старшей сестры, с разрешения родителей. Одежда темных тонов, светоотражающие элементы отсутствовали, — уточнил Александр Баранов.