Восемь пожаров потушили в лесах Иркутской области в первый день лета
В Иркутской области 1 июня потушено восемь лесных пожаров.
В Иркутской области 1 июня потушено восемь лесных пожаров.
На землях лесного фонда в Иркутской области 1 июня 2017 года ликвидировано восемь пожаров, в том числе вновь зарегистрированный на площади 7 га в
На утро 2 июня в локализованной стадии находятся три возгорания в Жигаловском районе и один в Качугском, где распространение огня остановлено на общей площади 988 га, покрытых лесом, и 25 га редколесья. Действующих очагов в зонах применения наземных сил и средств и авиационной охраны лесов не зарегистрировано.
В обнаружении и тушении лесных пожаров 1 июня было задействовано 305 человек, в том числе 54
Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 668 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, в 555 случаях выписали штрафы по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Инспекторы государственного пожарного надзора 1 июня составили 11 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 11 должностных лиц, а также 464 гражданина, возбуждено 271 административное расследование.
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июня чрезвычайный — V — класс пожарной опасности прогнозируется в Бодайбинском,