Восемь пожаров потушили в лесах Иркутской области в первый день лета

На землях лесного фонда в Иркутской области 1 июня 2017 года ликвидировано восемь пожаров, в том числе вновь зарегистрированный на площади 7 га в Усть-Кутском районе. Как сообщает 2 июня пресс-служба правительства региона, из ранее обнаруженных потушено три пожара в Качугском, два в Усть-Илимском, по одному в Усть-Кутском и Братском районах. Там огнем пройдено 1966 га.

На утро 2 июня в локализованной стадии находятся три возгорания в Жигаловском районе и один в Качугском, где распространение огня остановлено на общей площади 988 га, покрытых лесом, и 25 га редколесья. Действующих очагов в зонах применения наземных сил и средств и авиационной охраны лесов не зарегистрировано.

В обнаружении и тушении лесных пожаров 1 июня было задействовано 305 человек, в том числе 54 пожарных-десантника, а также 79 единиц наземной техники.

Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 668 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, в 555 случаях выписали штрафы по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Инспекторы государственного пожарного надзора 1 июня составили 11 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 11 должностных лиц, а также 464 гражданина, возбуждено 271 административное расследование.