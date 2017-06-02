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05:09 (мск), источник: Губерния онлайн

На реке в Хабаровском крае перевернулась лодка с рыбаками

В последние дни мая на реке Гур в Комсомольском районе перевернулась лодка, в которой находились двое рыбаков. Один из потерпевших смог выплыть, другой пропал.

Информация об этом поступила с опозданием, поэтому спасатели приступили к поисковым работам только сегодня, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

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