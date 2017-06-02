На реке в Хабаровском крае перевернулась лодка с рыбаками

На реке в Хабаровском крае перевернулась лодка с рыбаками

В последние дни мая на реке Гур в Комсомольском районе перевернулась лодка, в которой находились двое рыбаков. Один из потерпевших смог выплыть, другой пропал.