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05:14 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Николаевке строители развязки снесли жилой дом в отсутствие хозяев

Вернулись домой, а его уже нет. Строители развязки на улице Волочаевская в Красноярске снесли дом, когда его хозяева отлучились на несколько часов. В результате пожилой паре пришлось ночевать прямо под открытым небом.

Источник: Вести - Красноярск

Паре пенсионеров, которая проживала в этом доме на улице Байкитская в Николаевке, придётся начинать жизнь с чистого листа. Всё их имущество уничтожила строительная техника, погребёнными заживо оказались и пять щенят.

По суду, который состоялся 11 мая, пенсионерам причитается компенсация и срок на переезд 30 дней, истекает он лишь 11 июня. Но переехать по-человечески пожилые люди не успели. К слову, подобная ситуация, может повториться не раз, ведь на пути строителей остаются десятки жилых домов.

И это не первый случай в Николаевке. В начале мая «Вести» рассказывали о жителях улицы 2-я Огородная. Там ещё до того, как люди покинули свой дом, рабочие начали разбирать забор и уничтожили сад с плодовыми деревьями. Тогда жители нам рассказали, что выгонять их из дома приезжал лично главный инженер строительной компании «Сибиряк» Владимир Шевелёв в окружении крепких ребят. И тогда, и сейчас никакого права на снос у строителей не было.

«Никаких разрешительных документов от администрации города в адрес заказчика не поступало. Ни о переводе в нежилое, ни тем более о сносе данного дома. — Вы как заказчик работ можете как-то повлиять? — Мы им пальцем грозим, и???», — пояснил пресс-секретарь Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Александр Марков.

В строительной компании «Сибиряк» от комментариев отказались. Напомним, её хозяином является Владимир Егоров — самый богатый депутат городского совета Красноярска. За прошлый год его доход составил 271 миллион рублей. И последний случай показывает — когда на кону крупный контракт, судьба людей не имеет решающего значения. К слову, сегодня ночью остатки дома и вовсе подожгли.


Владислав ТАМОШАУСКАС



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