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05:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Повторный приговор выслушал виновник ДТП со смертельным исходом в Хабаровске

После аварии мужчина совершил два разбойных нападения, чтобы рассчитаться с долгами.

В Индустриальном районном суде в очередной раз вынесен приговор 31-летнему хабаровчанину, по вине которого в автокатастрофе погибла женщина, сообщает портал «Губерния». Этот человек в 2016-м дважды был осужден за совершенно разные преступления. Однако между делами, как выяснилось, была связь.

Криминальная карьера фигуранта началась в августе 2015 года. Он сел за руль «Тойоты Висты» пьяным и покалечил четверых своих приятелей. Компания ехала по Павла Морозова в сторону центра, у переулка Байкальского нетрезвый шофер решил развернуться. Мужчина практически подставил машину под удар встречному «Ниссану Пресаж». Тяжелые травмы получили двое: мужчина сломал бедро и предплечье, а женщина получила черепно-мозговую травму. Через 20 дней она скончалась от кровоизлияния в мозг.

Буквально через несколько дней этот человек стал фигурантом другого уголовного дела. Мужчина совершил два разбойных нападения на салоны сотовой связи, расположенных в Индустриальном районе города. Угрожая продавцам пистолетом, он украл 18 тысяч рублей. Позже фигурант уголовного дела объяснил, что хотел рассчитаться с долгами, возникшими после ДТП.

В общей сложности хабаровчанин должен был провести в колонии пять лет и выплатить потерпевшим 400 тысяч рублей. Решение было отменено краевым судом — не все обстоятельства этого дела были выяснены. Спустя год хабаровчанин вновь оказался на скамье подсудимых.

«С учетом смягчающих обстоятельств, а именно наличия на иждивении малолетних детей, полного признания вины, раскаяния, государственное обвинение просило признать его виновным и назначить наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с дополнительной мерой наказания в виде лишения права управления транспортным средством на три года», — рассказала старший помощник прокурора Индустриального района Хабаровска Татьяна Рапанович.

С учетом сложения двух приговоров — за разбойные нападения и аварию — мужчине предстоит провести в колонии общего режима пять лет и три месяца. Добавилось и еще одно наказание. На первом слушании по автокатастрофе обвиняемый оскорбил представителя потерпевшей. За это его еще и отправят на исправительные работы.

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