Утебеков о раскаянии Пака перед ЗМН: это инквизиция в чистом виде

«В Караганде учителя Юрия Пака при освобождении в суде принудили признать свою вину. Что-то в этом мерзкое и подлое. И ведь это не требуется для замены лишения свободы на штраф. Даже не имеет значения», — написал адвокат на странице в соцсети.

Накануне, 1 мая, Абайский районный суд Карагандинской области удовлетворил ходатайство о замене Юрию Паку неотбытой части наказания штрафом в 170 742 тенге. Это стало возможным только после приятия вины и раскаяния Пака. Осужденный выйдет на свободу через 14 дней.

Джохар Утебеков привел отрывок из нормативного постановления Верховного суда об условно-досрочном освобождением (УДО) и замене наказания более мягким видом (ЗМН): «Суды не вправе отказывать в условно-досрочном освобождении по мотивам, не предусмотренным законом, таким как (…) отрицание вины осужденным (…)».

Однако несмотря на это, заметил правозащитник, карагандинский суд «просмаковал “раскаяние” Пака в пресс-релизе».

«Помните, кого в мировой истории заставляли покаяться и отречься от убеждений? Еретиков, ученых, “ведьм”. Да. Это инквизиция в чистом виде. В теории западный уголовный процесс именуют состязательным. В нем равны защита и обвинение. А знаете, как наука называет наш Уголовный процесс? Ну там, где нет оправдательных приговоров и присяжных. Где судья согласовывает свои приговоры с прокурором. Где адвокат — никто. Да, точно так же. Инквизиционный», — заключил Утебеков.

Карагандинский учитель Юрий Пак в октябре прошлого года был осужден на два года лишения свободы за лжетерроризм. Решением апелляционной коллегии по уголовным делам Карагандинской области приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. 10 марта Юрию Паку сократили срок на четверть по амнистии.

Приговор вызвал резонанс в Казнете, некоторые пользователи Сети высказали сомнения в виновности Пака. Также была проведена независимая экспертиза, опровергающая причастность Пака к звонку.