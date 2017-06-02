В Маниле в гостиничном комплексе обнаружили более 30 тел после нападения
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Не менее 34 тел обнаружено в гостиничном комплексе в Маниле после нападения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Не менее 34 тел обнаружено в гостиничном комплексе в Маниле после нападения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.
Ранее сообщалось о двух погибших и 50 пострадавших.
По данным пожарных, смерть большинства жертв наступила от удушья.
По данным полиции, злоумышленник, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле Resorts World Manila и поджег при этом игровые столы, после чего в заведении возник пожар.
Нападавший покончил с собой.