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06:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

По факту нападения на красноярскую школьницу проведут дополнительную проверку

Женщинам грозит уголовная ответственность.

Двух жительниц Красноярска могут привлечь к уголовной ответственности за попытку похищения ребенка. Об этом рассказывает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел 11 мая в одной из школ. Тогда между двумя одноклассницами произошел конфликт. В словесную перепалку решили вмешаться мама и бабушка одной из девочек. Позже они применили физическую силу и попытались усадить обидчицу в свой автомобиль. Свидетелями конфликта стали случайные прохожие — они и помогли спасти девочку.

Мама девочки обратилась в полицию, чтобы привлечь напавших на ее дочь женщин к уголовной ответственности, однако сотрудники следственного отдела по Свердловскому району Красноярского не увидели в этих действиях признаков преступления.

23 мая в процесс вмешалась прокуратура Свердловского района, она обязала полицейских провести доследственную проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям женщин по ст. 126 УК РФ.

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По факту нападения на красноярскую школьницу проведут дополнительную проверку
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