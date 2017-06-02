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07:19 (мск), источник: Om1.ru

Парень на «Вольво» насмерть сбил пешехода на трассе «Тюмень-Омск»

Юноша по неизвестным причинам вышел ночью на дорогу. Водитель не успел совершить маневр.

Авария, в которой погиб человек, произошла сегодня ночью на трассе Омск-Тюмень, которую небезосновательно называют также «трассой смерти». ДТП случилось около полуночи Тюкалинском районе, в сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ГИБДД около 00:10.

Как предварительно установили сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, 27-летний мужчина за рулем «Вольво» ехал по трассе в сторону Тюмени. На 531 километре водитель сбил парня, который вышел на проезжую часть с правой обочины.

К несчастью, водитель не успел затормозить: 20-летний юноша погиб на месте аварии.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии. Проверка продолжается.

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