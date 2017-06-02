Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Песков отреагировал на слова критики его дочери о мэре Москвы
Полуторагодовалая девочка превратилась в «спящую красавицу»
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10Последний звонок-2017 в России
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10В тени красоты
07:24 (мск), источник: СуперОмск

В Омске BMW сбил дорожных рабочих, наносивших ночью разметку — один скончался

ЧП произошло около 1:15 ночи на ул. Лукашевича в районе остановки «Бульвар Зеленый», сообщает Regik55.

По предварительным данным, автомобиль марки BMW Х5 на большой скорости снес конусы и дорожные знаки, информирующие водителей о проведении работ, после чего сбил двух рабочих в светоотражающих костюмах. Парни в ночное время наносили дорожную разметку.

Один из пострадавших, 24-летний парень, скончался на месте. Второй доставлен в больницу. Водитель иномарки скрылся с места происшествия.

В полиции «СуперОмску» эту информацию подтвердили. Известно также, что автомобиль зарегистрирован на жительницу Кемеровской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трамп объяснил зарубежным лидерам свое решение по климату
Медведев одобрил проект о совместном кинопроизводстве РФ и Индии
Путин оценил деятельность российских спецслужб
Минздрав намерен запретить курение в фильмах
Российский боец одержал победу над американцем за 25 секунд
СМИ сообщили о госпитализации Эмира Кустурицы
Компания из РФ подала заявку на регистрацию бренда «Covfefe»
Спорт
Манчини: «Зенит» — лучший клуб РФ, мы обязательно завоюем трофеи Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал своё назначение на должность главного тренера "Зенита"
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь