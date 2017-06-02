В Омске BMW сбил дорожных рабочих, наносивших ночью разметку — один скончался
ЧП произошло около 1:15 ночи на ул. Лукашевича в районе остановки «Бульвар Зеленый», сообщает Regik55.
ЧП произошло около 1:15 ночи на ул. Лукашевича в районе остановки «Бульвар Зеленый», сообщает Regik55.
По предварительным данным, автомобиль марки BMW Х5 на большой скорости снес конусы и дорожные знаки, информирующие водителей о проведении работ, после чего сбил двух рабочих в светоотражающих костюмах. Парни в ночное время наносили дорожную разметку.
Один из пострадавших, 24-летний парень, скончался на месте. Второй доставлен в больницу. Водитель иномарки скрылся с места происшествия.
В полиции «СуперОмску» эту информацию подтвердили. Известно также, что автомобиль зарегистрирован на жительницу Кемеровской области.