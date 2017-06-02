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07:30 (мск), источник: СуперОмск

Найден BMW, на большой скорости сбивший дорожных рабочих — фото

Полицейские обнаружили разбитую иномарку во дворе жилого дома по ул. Волгоградская.

Госавтоинспекторам стало известно о ДТП от оператора скорой помощи. Авария произошла около часу ночи на ул. Лукашевича.

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На месте происшествия они установили, что неизвестный водитель на BMW Х5 на большой скорости ехал со стороны ул. Заозерной в сторону ул. Степанца. В районе остановки «Бульвар Зеленый» он сбил временные дорожные знаки 1.25 «Дорожные работы» и 4.2.1 «Объезд препятствия справа», после чего сбил двух работников дорожной организации, наносивших разметку. Один из рабочих, 24 лет, погиб на месте, второй, 21 год, обратился к врачам. Предположительно, пострадавшие являлись сотрудниками ООО «Элигос».

Иномарка с места происшествия скрылась.

Впоследствии автомобиль BMW X5 c разбитым капотом и следами крови был обнаружен на парковке у дома по ул. Волгоградская.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Предположительно, пострадавшие являлись сотрудниками ООО «Элигос». В этом году компания заключила с мэрией Омска контракт по нанесению разметки на 4,4 млн рублей.

Также известно, что автомобиль зарегистрирован на жительницу Кемеровской области.

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