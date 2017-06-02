Найден BMW, на большой скорости сбивший дорожных рабочих — фото

Госавтоинспекторам стало известно о ДТП от оператора скорой помощи. Авария произошла около часу ночи на ул. Лукашевича.

На месте происшествия они установили, что неизвестный водитель на BMW Х5 на большой скорости ехал со стороны ул. Заозерной в сторону ул. Степанца. В районе остановки «Бульвар Зеленый» он сбил временные дорожные знаки 1.25 «Дорожные работы» и 4.2.1 «Объезд препятствия справа», после чего сбил двух работников дорожной организации, наносивших разметку. Один из рабочих, 24 лет, погиб на месте, второй, 21 год, обратился к врачам. Предположительно, пострадавшие являлись сотрудниками ООО «Элигос».

Иномарка с места происшествия скрылась.

Впоследствии автомобиль BMW X5 c разбитым капотом и следами крови был обнаружен на парковке у дома по ул. Волгоградская.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства преступления.