Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство ребёнка в Кстове Нижегородской области.

Как сообщает Следственное управление СК России по Нижегородской области, 31 мая около 20:00 на территории лесополосы города Кстово Нижегородской области был обнаружен 13-летний мальчик с телесными повреждениями, а именно с в открытой черепно-мозговой травмой и переломом костей левой кисти.

Согласно информации, ребёнка незамедлительно доставили в Кстовскую больницу, где врачи сделали ему операцию.

Сейчас ребёнок госпитализирован в областную детскую больницу в Нижний Новгород. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Следователи СК в настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины совершенного. В рамках расследования уголовного дела будут опрошены возможные свидетели покушения на убийство, родители ребёнка.