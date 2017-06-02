Фото: Установлено место, где произошла массовая драка подростков в Челнах

Это земляной карьер за церковью Серафима Саровского и рестораном «Макдоналдс», рядом с микрорайоном 17А.

Как сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в церкви, земляной карьер, который стал местом подростковых баталий, находится на территории строительной площадки. Здесь некогда планировалось создать многофункциональный жилой комплекс «Междуречье». Презентация проекта состоялась еще в 2013 году. После этого строительство неоднократно приостанавливалось из-за проблем финансового характера. Сейчас работы здесь не ведутся.

Однако, как нам сообщили в церкви, о стычках и о массовых сходах несовершеннолетних тут не слышали.

«У нас тихо, никто в последние дни не тревожил и никакими происшествиями не беспокоил», — утверждают в храме.

Как нам сообщили в полиции, не исключено, что драка на видео не настоящая, а постановочная.

«Преступление считается таковым, когда есть потерпевшие. В данном случае никто заявление в полицию не писал, за медицинской помощью не обращался. Хотя, если внимательно посмотреть сюжет, то видно, что упавших противников били ногами сразу несколько человек. И довольно долго. При таких множественных ударах на пострадавших должны были остаться кровоподтёки или другие увечья, и довольно серьезного характера. Даже если предположить, что сами участники побоища побоялись обращаться в полицию и за медицинской помощью, то это должны были сделать их родители. Очень сложно представить, что подросток пришел домой с серьезными ранами, и никто не обратил на это внимание. Опять же, смущает некоторая срежиссированность драки: при просмотре возникает ощущение, что стороны вступают в противостояние по какой-то команде», — поделился с ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.