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10:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фото: Установлено место, где произошла массовая драка подростков в Челнах

(Набережные Челны, 1 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Стало известно место, где, судя по видеоролику, выложенному в соцсеть, произошла массовая драка подростков в Набережных Челнах.

Источник: ИА Татар-информ

Это земляной карьер за церковью Серафима Саровского и рестораном «Макдоналдс», рядом с микрорайоном 17А.

Как сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в церкви, земляной карьер, который стал местом подростковых баталий, находится на территории строительной площадки. Здесь некогда планировалось создать многофункциональный жилой комплекс «Междуречье». Презентация проекта состоялась еще в 2013 году. После этого строительство неоднократно приостанавливалось из-за проблем финансового характера. Сейчас работы здесь не ведутся.

Однако, как нам сообщили в церкви, о стычках и о массовых сходах несовершеннолетних тут не слышали.

«У нас тихо, никто в последние дни не тревожил и никакими происшествиями не беспокоил», — утверждают в храме.

Как нам сообщили в полиции, не исключено, что драка на видео не настоящая, а постановочная.

«Преступление считается таковым, когда есть потерпевшие. В данном случае никто заявление в полицию не писал, за медицинской помощью не обращался. Хотя, если внимательно посмотреть сюжет, то видно, что упавших противников били ногами сразу несколько человек. И довольно долго. При таких множественных ударах на пострадавших должны были остаться кровоподтёки или другие увечья, и довольно серьезного характера. Даже если предположить, что сами участники побоища побоялись обращаться в полицию и за медицинской помощью, то это должны были сделать их родители. Очень сложно представить, что подросток пришел домой с серьезными ранами, и никто не обратил на это внимание. Опять же, смущает некоторая срежиссированность драки: при просмотре возникает ощущение, что стороны вступают в противостояние по какой-то команде», — поделился с ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.

Однако выяснить, была ли драка настоящей или театральной постановкой, можно будет только после установления личностей участников происшествия. Этим сейчас и занимаются сотрудники правоохранительных органов.

«Естественно, для нас важно — была ли драка реальной. И если все-таки будет установлено, что драка была настоящей, то тогда возникает другой вопрос: почему ситуация вышла из-под контроля и дошла до подростковых войн? Чем в это время занимались школа, управление образования, комиссия по делам несовершеннолетних?», — сообщили ИА «Татар-информ» в прокуратуре Набережных Челнов.

ИА «Татар-информ» будет следить за подробностями расследования этого происшествия.

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