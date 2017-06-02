Один из подростков, пострадавших в Златоусте в горевшем лифте, скончался
Подросток, получивший ожоги 90% тела в горящем лифте Златоуста (Челябинская область), скончался в больнице.
Подросток, получивший ожоги 90% тела в горящем лифте Златоуста (Челябинская область), скончался в больнице.
Как сообщало ранее агентство, 29 мая два подростка 14 и 15 лет загорелись в лифте многоэтажного дома в Златоусте. Они везли с собой бутылку с зажигательной смесью.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
«Состояние подростка, получившего ожоги 60% тела, остается стабильно тяжелым. Сегодня врачи возьмут его на оперативное лечение», — пояснили агентству в