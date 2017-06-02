Один из подростков, пострадавших в Златоусте в горевшем лифте, скончался

Как сообщало ранее агентство, 29 мая два подростка 14 и 15 лет загорелись в лифте многоэтажного дома в Златоусте. Они везли с собой бутылку с зажигательной смесью.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, один мальчик получил ожоги 60% тела, его сразу транспортировали в областной ожоговый центр Челябинска. Состояние второго подростка, получившего ожоги 90% тела, позволило перевести его в Челябинск только на следующий день. В дороге состояние мальчика не ухудшилось, но спасти его врачам не удалось.