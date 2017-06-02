Сотрудники детсада и врачи не оказали помощь девочке с закрытым переломом бедра

29 марта 2017 года воспитанница детсада № 58 в Березниках — девочка 2,5 лет — получила травму ноги. Воспитатель, медик и заместитель заведующей по воспитательной работе, а также заведующая не предприняли экстренные меры для оказания помощи ребенку. Девочка дождалась родителей, которые отвезли ее в городскую больницу им. академика Вагнера.



Врач не нашел оснований для госпитализации девочки и отправил ее с родителями домой. Но состояние малышки ухудшилось. Ее повторно отвезли в больницу, где у нее обнаружили закрытый перелом бедра со смещением.



По информации краевой прокуратуры, заведующая детским садом, заместитель заведующей по воспитательной работе и медицинский работник детского сада и врач-травматолог были привлечены к дисциплинарной ответственности.