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10:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

За информацию о поджигателе мэрии Волжского объявили вознаграждение

Мэрия Волжского объявила вознаграждение в 200 000 рублей за информацию о поджигателе ее здания, расположенного на проспекте Ленина, 19.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в администрации Волжского, материалы испытательной пожарной лаборатории переданы в УМВД. Всех, кто располагает достоверной информацией, о лицах причастных к поджогу, просят сообщить по телефону 8−960−886−12−35 или электронной почте eretenko.roman@admvol.ru, конфиденциальность гарантируется.

В ходе тушения пожара в здании администрации частично повредились кабинеты Управления архитектуры и градостроительства, а помещения Комитета земельных ресурсов оказались обесточены. «Специалисты Управления архитектуры и градостроительства сейчас ведут прием по адресу улица Комсомольская, 15. Сотрудники Комитета земельных ресурсов — по адресу проспект Ленина, 21. Отдел арендных отношений — кабинете № 19, отдел индивидуальной застройки, приватизации и рекламы размещен в малом зале, сектор бухгалтерского учета и отчетности — в кабинете № 17», — заявили в мэрии.

Напомним, что пожар произошел в ночь с 19 на 20 мая. В результате возгорания огнем оказалась охвачена кровля на площади 300 квадратных метров.

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