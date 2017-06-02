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10:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровская мошенница сдала в аренду чужую квартиру

В Хабаровске к полицейским обратились житель Центрального района города и приезжий из Вяземского района.

Источник: Reuters

Мужчины рассказали, что пострадали от действий одной и той же мошенницы. Хабаровчанин сдал в аренду фигурантке квартиру в доме на Амурском бульваре. Однако денег от нее не получил. К тому же выяснилось, что женщина без его ведома заключила соглашение со вторым потерпевшим. Злоумышленница пообещала приезжему, что он будет жить в этой квартире, и взяла с него предоплату. Гость краевой столицы передал ей 20 тысяч рублей.

Попав в свою квартиру, хабаровчанин обнаружил, что часть мебели пропала. Фигурантка увезла книжный шкаф, карниз с комплектом штор, зеркала и другие вещи. Ущерб составил около 55 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что мужчин обманула 39-летняя безработная хабаровчанка. По словам женщины, некоторые предметы были ей не нужны, и она их выбросила. Остальное стражи правопорядка изъяли во время выемки. Теперь фигурантка находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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