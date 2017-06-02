Хабаровская мошенница сдала в аренду чужую квартиру

Мужчины рассказали, что пострадали от действий одной и той же мошенницы. Хабаровчанин сдал в аренду фигурантке квартиру в доме на Амурском бульваре. Однако денег от нее не получил. К тому же выяснилось, что женщина без его ведома заключила соглашение со вторым потерпевшим. Злоумышленница пообещала приезжему, что он будет жить в этой квартире, и взяла с него предоплату. Гость краевой столицы передал ей 20 тысяч рублей.

Попав в свою квартиру, хабаровчанин обнаружил, что часть мебели пропала. Фигурантка увезла книжный шкаф, карниз с комплектом штор, зеркала и другие вещи. Ущерб составил около 55 тысяч рублей.