В Самаре директор турфирмы, обманув клиента, присвоила 103 тыс. рублей

В Самаре суд вынес приговор директору туристической фирмы, признав её виновной в мошенничестве, совершенном в крупном размере с использованием должностных полномочий, сообщает прокуратура Самарской области.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что генеральный директор ООО «Алекс Тур» Людмила Кондратьева, заведомо зная, что между ООО «Алекс Тур» и ООО «Пегас Самара» отсутствуют договорные отношения по реализации туристского продукта, заключила с клиентом договор на бронирование, приобретение и оплату туристской путевки у ООО «Пегас Самара». Полученные от клиента, за якобы оказанную туристическую услугу, 103 000 рублей, Кондратьева использовала в своих личных корыстных интересах, причинив тем самым потерпевшему значительный материальный ущерб.

Суд приговорил Кондратьеву к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Приговор в законную силу не вступил.