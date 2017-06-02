В офисе московского хоккейного клуба «Динамо» прошли обыски

Следственные действия проводили в рамках проверки по письму зампреда правления центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Сергея Федорова.

«В своем письме на имя министра внутренних дел РФ Сергей Алексеевич (Федоров) указывает, что по имеющейся у него информации один из сотрудников базы занимался хищениями средств от аренды льда. Тем не менее, стоит напомнить, что между хоккейным клубом “Динамо” и центральным советом ВФСО “Динамо” отношения сейчас достаточно напряженные и подобные письма на имя министра МВД от зампреда правления общества иначе как средством давления считать нельзя», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Руководство ХК «Динамо» предоставило следователям всю необходимую информацию и надеется, что недоразумения в ближайшее время разрешатся.