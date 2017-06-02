Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Елена Исинбаева показала подросшую дочь
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
12Воспоминания Набережной Круазет
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
8«Суперлюди» Японии
10:32 (мск), источник: РИА Новости

В офисе московского хоккейного клуба «Динамо» прошли обыски

МОСКВА, 2 июн — Р-Спорт. Следователи оперативно-розыскной части Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Московской области и других подразделений вечером 1 июня изъяли бухгалтерские документы в офисе хоккейного клуба «Динамо» (Москва).

Источник: РИА Новости

Следственные действия проводили в рамках проверки по письму зампреда правления центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Сергея Федорова.

«В своем письме на имя министра внутренних дел РФ Сергей Алексеевич (Федоров) указывает, что по имеющейся у него информации один из сотрудников базы занимался хищениями средств от аренды льда. Тем не менее, стоит напомнить, что между хоккейным клубом “Динамо” и центральным советом ВФСО “Динамо” отношения сейчас достаточно напряженные и подобные письма на имя министра МВД от зампреда правления общества иначе как средством давления считать нельзя», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Руководство ХК «Динамо» предоставило следователям всю необходимую информацию и надеется, что недоразумения в ближайшее время разрешатся.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Голодец рассказала, что будет с пенсиями
Утвержден перечень продуктов, разрешенных к ввозу из Турции в РФ
Трамп объяснил зарубежным лидерам свое решение по климату
Путин оценил деятельность российских спецслужб
Минздрав намерен запретить курение в фильмах
Российский боец одержал победу над американцем за 25 секунд
СМИ узнали о попытке Трампа отменить санкции против России
«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы
Спорт
Манчини: «Зенит» — лучший клуб РФ, мы обязательно завоюем трофеи Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал своё назначение на должность главного тренера "Зенита"
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Сбербанк планирует выдавать ипотеку за один день
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь