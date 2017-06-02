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10:27 (мск), источник: Nakanune.ru

Фигурантам дела Юревича предъявлено обвинение в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере экс-губернатору

Директору Московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощнику депутата Госдумы Андрею Чуркину и теще депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарите Бутаковой предъявлено обвинение в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере экс-губернатору Михаилу Юревичу.

Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В отношении Чуркина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Бутакова отпущена под подписку о невыезде.

Напомним, следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича по подозрению в получении взятки в размере 3,4 млрд рублей. В рамках этого дела были задержаны Чуркин и Бутакова.

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По версии следствия, Михаил Юревич в период с января 2011 по январь 2014 гг. за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд руб.

Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что защита Чуркина обжаловала арест обвиняемого. 5 июня жалобу адвокатов направят в Челябинский областной суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, что сам Юревич объявлен в международный розыск, а 25 мая Свердловский областной суд принял решение о заочном аресте экс-губернатора. Как сообщали адвокаты бывшего чиновника, в настоящий момент экс-губернатор проходит лечение в Лондоне.

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