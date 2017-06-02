Фигурантам дела Юревича предъявлено обвинение в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере экс-губернатору

Напомним, следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича по подозрению в получении взятки в размере 3,4 млрд рублей. В рамках этого дела были задержаны Чуркин и Бутакова.

В отношении Чуркина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Бутакова отпущена под подписку о невыезде.

По версии следствия, Михаил Юревич в период с января 2011 по январь 2014 гг. за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд руб.

Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что защита Чуркина обжаловала арест обвиняемого. 5 июня жалобу адвокатов направят в Челябинский областной суд для дальнейшего рассмотрения.