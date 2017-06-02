Омич на угнанном тракторе вспахал дорогу
Несколько дней назад в полицию Колосовского района обратился сельский индивидуальный предприниматель, заявивший об угоне с хозяйственного двора трактора МТЗ-80 с плугом стоимостью 150 тысяч рублей.
Несколько дней назад в полицию Колосовского района обратился сельский индивидуальный предприниматель, заявивший об угоне с хозяйственного двора трактора МТЗ-80 с плугом стоимостью 150 тысяч рублей.
В тот же день в деревне Николаевка оказалась повреждена дорога.
Вскоре был найден угонщик, которым оказался 45-летний житель соседнего села Кутырлы, работающий в заявителя слесарем. Оказалось, что мужчина угнал трактор, чтобы вспахать свои земли, а по пути повредил проезжую часть. Вечером же он собирался поставить технику на место, однако на обратной дороге в тракторе закончилось топливо и транспортное средство пришлось оставить в яблоневом саду.
В результате сельчанина уже оштрафовали на 5 тысяч за повреждение дорог, на 30 тысяч за управление трактором без прав, которых он был лишен, и завели на него уголовное дело за угон, сообщила