Пенсионеры в поселке на севере Хабаровского края десятый день пьют грязную воду
Перебои с водой возникли
Перебои с водой возникли
Большинству жителей поселка Новое Устье в Охотском районе Хабаровского края десятый день не привозят питьевую воду. В администрации района говорят, что проблема решится не ранее пятого июня. Пока же около 180 человек вынуждены брать воду из грязной реки и фильтровать ее при помощи марли, сообщает портал «Губерния».
Житель села Александр Савицкий рассказал, что раньше проблем с доставкой воды не было. По его мнению, во всем виновато руководство местной артели «Иня», которое перекрыло доступ к скважине и возит воду только своим работникам.
«Мы сидим без питьевой воды уже десятый день. Раньше по улицам села раз в неделю ездила водовозка и по талонам наливала столитровую бочку всего за 28 рублей. Теперь шофер доставляет воду только работникам артели, а нас, обычных пенсионеров, объезжает стороной. Свободный доступ к скважине перекрыт, остается только таскать воду из местной речки, которую нужно очистить, прежде чем пить или готовить пищу», — рассказал пенсионер.
По словам Александра Савицкого, специальных фильтров в местных магазинах не продают, поэтому воду сельчане очищают марлей. Собеседник добавил, что если ситуация не изменится, больше половины жителей Нового Устья объявят голодовку и напишут жалобу в прокуратуру края.
«Оставить людей без самого необходимого — воды — это просто бесчеловечно! У нас регулярно возникают ссоры между соседями
Ситуацию корреспонденту портала прокомментировал глава поселения Новое Устье Виктор Тарасов.
«Подвоз воды будет возобновлен в ближайшее время. Перебои со снабжением населения питьевой водой возникли по двум причинам.
По словам руководителя администрации, местным энергетикам было запрещено пользоваться скважиной
Сегодня администрация договорилась с руководством артели «Иня» о том, что воду будут возить машины предприятия.