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10:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Пенсионеры в поселке на севере Хабаровского края десятый день пьют грязную воду

Перебои с водой возникли из-за неполадок на скважине и проблем с транспортом.

Источник: Reuters

Большинству жителей поселка Новое Устье в Охотском районе Хабаровского края десятый день не привозят питьевую воду. В администрации района говорят, что проблема решится не ранее пятого июня. Пока же около 180 человек вынуждены брать воду из грязной реки и фильтровать ее при помощи марли, сообщает портал «Губерния».

Житель села Александр Савицкий рассказал, что раньше проблем с доставкой воды не было. По его мнению, во всем виновато руководство местной артели «Иня», которое перекрыло доступ к скважине и возит воду только своим работникам.

«Мы сидим без питьевой воды уже десятый день. Раньше по улицам села раз в неделю ездила водовозка и по талонам наливала столитровую бочку всего за 28 рублей. Теперь шофер доставляет воду только работникам артели, а нас, обычных пенсионеров, объезжает стороной. Свободный доступ к скважине перекрыт, остается только таскать воду из местной речки, которую нужно очистить, прежде чем пить или готовить пищу», — рассказал пенсионер.

По словам Александра Савицкого, специальных фильтров в местных магазинах не продают, поэтому воду сельчане очищают марлей. Собеседник добавил, что если ситуация не изменится, больше половины жителей Нового Устья объявят голодовку и напишут жалобу в прокуратуру края.

«Оставить людей без самого необходимого — воды — это просто бесчеловечно! У нас регулярно возникают ссоры между соседями из-за того, что одному подвезли воду, а второму нет. Самое странное, то что нас держат в неведении. Никаких объявлений от руководства села не было. Плюс ко всему шофер водовозки на днях сбил бездомного пса, и теперь машина на ремонте. То есть даже если там, “наверху”, и разберутся, то на чем они будут возить воду — большой вопрос», — добавил Савицкий.

Ситуацию корреспонденту портала прокомментировал глава поселения Новое Устье Виктор Тарасов.

«Подвоз воды будет возобновлен в ближайшее время. Перебои со снабжением населения питьевой водой возникли по двум причинам. Во-первых, на скважине возникла неполадка с подачей воды. Во-вторых, между артелью “Иня”, которая распоряжается скважиной, и МХ ООО “Энергетик” произошел долговой конфликт. Из-за этого произошли проблемы с транспортом, который был задействован для развоза воды», — рассказал Виктор Тарасов.

По словам руководителя администрации, местным энергетикам было запрещено пользоваться скважиной из-за долгов, поэтому их машины не могут подвозить воду селянам.

Сегодня администрация договорилась с руководством артели «Иня» о том, что воду будут возить машины предприятия.

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