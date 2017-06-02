«Нижегородский криминальный квартет» предстанет перед судом за мошенничество в соцсетях под видом оказания помощи животным
Уголовное дело рассматривается Московским районным судом Нижнего Новгорода.
Уголовное дело рассматривается Московским районным судом Нижнего Новгорода.
«Нижегородский криминальный квартет» предстанет перед судом за мошенничество в соцсетях под видом оказания помощи животным.
Как сообщает объединённая
Тогда злоумышленник привлек к своему преступному плану еще одного человека — своего одноклассника, тот привлек для участия в преступной схеме еще двоих человек.
В ходе следствия удалось установить, что нижегородцы приобретали
Таким образом преступная группа похитила в общей сложности 254,1 тыс. рублей. Пострадавшими были признаны 103 человека.
Действия трех злоумышленников были классифицированы по статье «Мошенничество в крупном размере». В отношении еще одного мошенника, заключившего соглашение о сотрудничестве, материалы дела вынесены в отдельное производство.
Уголовное дело рассматривается Московским районным судом Нижнего Новгорода.