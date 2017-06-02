«Нижегородский криминальный квартет» предстанет перед судом за мошенничество в соцсетях под видом оказания помощи животным.

Как сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, еще в 2013 году у одного из членов «квартета» появилась идея похитить денежные средства у людей через соцсети, размещая информацию о пострадавших животных, нуждающихся в деньгах на лечение.

Тогда злоумышленник привлек к своему преступному плану еще одного человека — своего одноклассника, тот привлек для участия в преступной схеме еще двоих человек.

В ходе следствия удалось установить, что нижегородцы приобретали сим-карты, регистрировали их на подставных лиц, создавали страницы в соцсети. Их они заполняли фотоизображениями животных и текстами соответствующей тематики. В дальнейшем с этих страниц распространяли ложную информацию о нуждающихся в помощи животных, выдавая себя за волонтеров.

Таким образом преступная группа похитила в общей сложности 254,1 тыс. рублей. Пострадавшими были признаны 103 человека.

Действия трех злоумышленников были классифицированы по статье «Мошенничество в крупном размере». В отношении еще одного мошенника, заключившего соглашение о сотрудничестве, материалы дела вынесены в отдельное производство.

Уголовное дело рассматривается Московским районным судом Нижнего Новгорода.