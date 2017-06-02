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11:56 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жители Канска жалуются на смрад от трупов обгоревших животных и толпы крыс

Обгоревшие останки могут стать источником опасных инфекций.

Как сообщили сегодня, 2 июня, жители Канска, в городе, на местах пожарищ, вот уже неделю смердят трупы обгоревших животных, которые никто не убирает.

«Крысы, размером с кошку, со всего города идут столоваться на пепелище. Высокие температуры этому только способствуют. А рядом река Кан, которая впадает в Енисей. КрайДэо начал сгребать все экскаваторами, но утилизации животных по всем правилам не производят, да и скотомогильника в городе своего нет, только на территории района. А на днях в доме на границе с погорелкой крысы набросились на малыша. Говорю вам как врач, это не только неприятно, но и очень опасно, так как мертвые животные могут стать источником распространения опасных инфекций», — рассказал «АиФ-Красноярск» по телефону житель Канска Владимир Макаров.

К слову, на днях в Канске прошло совещание, где обсуждались вопросы ликвидации последствий майских пожаров. В том числе встал вопрос и об утилизации животных. Но Ветеринарный надзор и Роспотребнадзор так и не смогли определить, в чьи обязанности входит утилизация.

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