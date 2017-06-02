Под Волгоградом «КамАЗ» снес «Форд»

ДТП произошло накануне в Городищенском районе. В 14.20 28-летний водитель «КамАЗа» двигался на своем грузовике по федеральной трассе Р-22 «Каспий» со стороны Москвы в сторону Волгограда, однако на 931 км он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь «КамАЗ» столкнулся со следовавшем автомобилем «Форд Фокус», которым управлял 53-летний мужчина.

В результате ДТП водитель иномарки получил травмы и был доставлен в больницу.