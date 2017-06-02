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12:03 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде грабитель напал на мужчину и похитил у него сумку

Инцидент произошёл поздно ночью 1 июня в Красноармейском районе Волгограда.

29-летний житель Светлоярского района отправился на такси в одну из бань Красноармейского района. При выходе из салона автомашины к нему подошел незнакомый мужчина, выхватил из его рук сумку, в которой находились сотовый телефон и 9 тысяч рублей, и скрылся.

Как сообщили VOLGOGRADRU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, вскоре по горячим следам грабителя задержали патрулировавшие окрестности сотрудники полиции. Им оказался 37-летний неработающий житель Красноармейского района.

— Похищенный телефон и деньги возвращены законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ — «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание до 4-х лет лишения свободы, — добавили в ведомстве.

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