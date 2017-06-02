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12:02 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске разыскивается преступник, похитивший человека

Злоумышленник скрывается со своей девушкой.

Отдел полиции «Октябрьский» Управления МВД России разыскивает Гилина Александра Александровича. Мужчину подозревают в похищении человека.

«Разыскивается уроженец Республики Казахстан 1983 года рождения. В Новосибирске он жил на съёмных квартирах. По предварительной информации известно, что и сейчас он может скрываться на съёмной квартире вместе с девушкой Александрой.

Всех, кто видел этого человека, просят обратиться в ближайший полицейский участок.

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