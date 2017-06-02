В Новосибирске разыскивается преступник, похитивший человека

Отдел полиции «Октябрьский» Управления МВД России разыскивает Гилина Александра Александровича. Мужчину подозревают в похищении человека.

«Разыскивается уроженец Республики Казахстан 1983 года рождения. В Новосибирске он жил на съёмных квартирах. По предварительной информации известно, что и сейчас он может скрываться на съёмной квартире вместе с девушкой Александрой.