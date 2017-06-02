Следком Башкирии не подтвердил версию СМИ о пытках 9-летней Яны Перчаткиной

Так, некоторые источники сообщают, что мужчина увез девочку на своей «Газели», которая впоследствии попала на камеры наружного наблюдения. Это частично совпадает с ранее официально опровергнутой версией о том, что девочка стала жертвой ДТП. Потом, сообщается, что мужчина держал девочку в своем подвале, и три дня после похищения она была еще жива. Мужчина колол ей обезболивающие. При этом он подверг девочку жестоким мучениям.

Далее, сообщается, что найти подозреваемого удалось следующим образом. Сразу после похищения девочки, он продал свою «Газель», а покупатель обнаружил внутри светлые волосы, и сообщил в полицию. 29 мая за подозреваемым была организована слежка, потом его задержали и он во всем сознался.