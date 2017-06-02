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11:57 (мск), источник: PROUFU.ru

Следком Башкирии не подтвердил версию СМИ о пытках 9-летней Яны Перчаткиной

В соцсетях и некоторых СМИ появляются подробности гибели 9-летней Яны Перчаткиной, которую нашли мертвой после месяца поисков.

Так, некоторые источники сообщают, что мужчина увез девочку на своей «Газели», которая впоследствии попала на камеры наружного наблюдения. Это частично совпадает с ранее официально опровергнутой версией о том, что девочка стала жертвой ДТП. Потом, сообщается, что мужчина держал девочку в своем подвале, и три дня после похищения она была еще жива. Мужчина колол ей обезболивающие. При этом он подверг девочку жестоким мучениям.

Далее, сообщается, что найти подозреваемого удалось следующим образом. Сразу после похищения девочки, он продал свою «Газель», а покупатель обнаружил внутри светлые волосы, и сообщил в полицию. 29 мая за подозреваемым была организована слежка, потом его задержали и он во всем сознался.

ProUfu.ru обратился в Следственный комитет РФ по РБ за подтверждением данной информации. «Подозреваемый допрашивается, пока рано говорить об обстоятельствах смерти девочки. Кроме того, показания задержанного следователю еще необходимо будет проверить и подтвердить», — сообщила пресс-секретарь Следкома Башкирии Светлана Абрамова.

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