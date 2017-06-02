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12:05 (мск), источник: БЕЛТА

Житель Витебска сорвал белорусский флаг с фасада здания, возбуждено уголовное дело

2 июня, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Уголовное дело за надругательство над государственными символами возбуждено в отношении жителя Витебска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в прокуратуре областного центра.

Сообщение о пропаже белорусского флага, который был прикреплен на фасаде одного из зданий оживленного проспекта Витебска, поступило правоохранителям 3 мая. Впоследствии сотрудники милиции установили злоумышленника и нашли полотнище. Как выяснилось, преступление было совершено вечером 2 мая 45-летним жителем Витебска. Мужчина, погнув древко, сорвал флаг, вывешенный в честь Праздника труда на одном из торговых объектов, и, прихватив государственный символ с собой, направился в гости к друзьям.

Прокуратура Витебска 29 мая в отношении витебчанина возбудила уголовное дело по ст.370 УК Беларуси (надругательство над государственными символами), которое направлено для производства предварительного следствия в городской отдел Следственного комитета.

По информации прокуратуры, в 2016 году дела этой категории в стране не возбуждалось, в 2017-м — это первый такой случай.

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