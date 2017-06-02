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12:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчина зарезал знакомого в Иркутской области

Подозреваемому может грозить до 15 лет тюрьмы.

Мужчина зарезал 23-летнего знакомого в ходе конфликта накануне, 1 июня, в Черемхове в Иркутской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Накануне вечером в полицию поступило сообщение от оператора скорой помощи о том, что в одном из домов в переулке Спортивном обнаружено тело местного жителя с ножевым ранением.

«Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель, в настоящее время не работает. Как пояснил следователям задержанный, ножевое ранение он причинил потерпевшему на почве ревности», — отметили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.

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