В Башкирии гаишники устроили погоню за 25-летним водителем без прав

В пятницу, 2 июня, главный госавтоинспектор Башкирии приехал лично поучаствовать в рейде по Зауралью. Как оказалось, вовремя. Его подчиненные задержали нарушителя закона в деревне Уметбаево Баймакского района.

— 25-летний водитель пытался скрыться от госавтоинспекторов, — поделился Динар Гильмутдинов с подписчиками в социальной сети «Инстаграм». — Как оказалось, прав на управление транспортным средством у него не было. Никогда!

Задержание, по словам главного гаишника республики, провели сотрудники спецвзвода УГИБДД МВД по РБ.