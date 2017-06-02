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13:23 (мск), источник: Volga News

На сбежавшего из-под суда убийцу возбудили еще одно уголовное дело

В Самаре продолжается расследование, ЧП, произошедшего на рынке «Антошка» 18 мая. Напомним, в тот день 35-летний мужчина попал в больницу с огнестрельными ранениями.

Эксперты уже пришли к заключению относительно тяжести причиненных ему травм, в результате чего уголовное дело в полиции возбудили по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия».

«Потерпевший уже выписан из больницы, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. — Подозреваемым по делу проходит 28-летний брат потерпевшего, который с 13 октября 2015 г. числится в розыске за ФСИН России по Самарской области».

Теперь его разыскивает и самарский отдел полиции № 3. Речь идет об Аре Аветисяне, который в 2015 г. был признан виновным в двойном убийстве, но сбежал, даже не выслушав приговор. Между тем решением Самарского областного суда он должен был отправиться в колонию строгого режима на 13 лет.
За нападение на брата ему могут добавить к сроку еще пару лет. Разумеется, если молодого человека найдут.

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