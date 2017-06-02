На сбежавшего из-под суда убийцу возбудили еще одно уголовное дело

Эксперты уже пришли к заключению относительно тяжести причиненных ему травм, в результате чего уголовное дело в полиции возбудили по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия».

«Потерпевший уже выписан из больницы, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. — Подозреваемым по делу проходит 28-летний брат потерпевшего, который с 13 октября 2015 г. числится в розыске за ФСИН России по Самарской области».

Теперь его разыскивает и самарский отдел полиции № 3. Речь идет об Аре Аветисяне, который в 2015 г. был признан виновным в двойном убийстве, но сбежал, даже не выслушав приговор. Между тем решением Самарского областного суда он должен был отправиться в колонию строгого режима на 13 лет.

За нападение на брата ему могут добавить к сроку еще пару лет. Разумеется, если молодого человека найдут.