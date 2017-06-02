В Самаре пострадал мужчина, упавший со второго этажа
В четверг, 1 июня, примерно в 16:35, по предварительным данным, со второго этажа частного дома на ул. Чекистов в Самаре упал 30-летний мужчина.
В четверг, 1 июня, примерно в 16:35, по предварительным данным, со второго этажа частного дома на ул. Чекистов в Самаре упал 30-летний мужчина.
Предположительно, при падении пострадавший получил множественные травмы. Для него вызвали «скорую». Прибывшие врачи городской службы «03» оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение с подозрением на политравму, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.