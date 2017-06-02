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13:25 (мск), источник: Volga News

В Самаре пострадал мужчина, упавший со второго этажа

В четверг, 1 июня, примерно в 16:35, по предварительным данным, со второго этажа частного дома на ул. Чекистов в Самаре упал 30-летний мужчина.

Предположительно, при падении пострадавший получил множественные травмы. Для него вызвали «скорую». Прибывшие врачи городской службы «03» оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение с подозрением на политравму, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

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