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13:12 (мск), источник: 36on.ru

Воронежец отдал случайному знакомому 4 200 000 рублей за несуществующую машину

В Воронеже сотрудники полиции задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в мошенничестве.

По данным следствия, подозреваемый, начиная с 2016 года знакомился с различными людьми, которым сообщал, что может оказать им помощь в покупке автомобиля со скидкой.

Так, одного из потерпевших в марте прошлого года он убедил передать ему сумму в размере 4 200 000 рублей. Это составило полную стоимость автомобиля, который он обещал пригнать заказчику. Получив деньги, через некоторое время он перестал отвечать на звонки, мужчина обратился в полицию.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Личность подозреваемого была установлена, его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания и пообещал возместить потерпевшему материальный ущерб.

— Полицейские продолжают устанавливать причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений, — сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

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