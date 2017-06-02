Стрельба на Подоле
Разыскиваемый за подготовку покушения на Владимира Путина ранен в Киеве во время интервью.
Разыскиваемый за подготовку покушения на Владимира Путина ранен в Киеве во время интервью.
В Киеве совершено покушение на уроженца Чечни Адама Осмаева, разыскиваемого за подготовку покушений на президента России Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. Киллер, под видом журналиста встретившийся с заочно обвиняемым Адамом Осмаевым, который воевал на
Инцидент произошел в историческом центре Киева на Подоле. В четверг вечером Адам Осмаев и его супруга Амина Акуева приехали туда, чтобы встретиться с неким Алексом Вернером, представившимся им корреспондентом французской газеты Le Monde. По предварительным данным, во время встречи Адам Осмаев находился за рулем своей иномарки, а его собеседник расположился справа от него.
Ранение было тяжелым, но не смертельным — между Адамом Осмаевым и нападавшим началась борьба, в ходе которой тот еще два раза ранил чеченца в руку и ногу. В этот момент находившаяся на заднем сиденье Амина Акуева несколькими выстрелами ранила напавшего на Осмаева. Следует отметить, что женщина использовала наградной пистолет Макарова, который получила за участие в боевых действиях в составе батальона милиции «Киев-2» на
Возможно, это произошло в ходе борьбы: будучи раненным, Адам Осмаев пытался вырвать оружие из руки нападавшего.
Оба раненых были доставлены в 17-ю горбольницу Киева, где им оказали необходимую помощь и взяли под охрану.
Судя по документам, которые были обнаружены у нападавшего, он является гражданином Украины Александром Дакаром. Впрочем, сотрудники правоохранительных органов страны уже усомнились в подлинности его заграничного и общегражданского паспортов, обратив, в частности, внимание на то, что оба документа были выписаны примерно в одних числах февраля прошлого года. К тому же на груди у Александра Дакара оказалась татуировка с надписью по арабски «Аллах Акбар» (Аллах велик.— «Ъ»). Отметим, что у мусульман не принято украшать свои тела татуировками, к тому же на религиозные темы.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ст. 15 ч. 2, ст. 115 УК РФ). При этом представители министерства уже заявили, что в качестве приоритетной версии происшедшего рассматривают месть супругам за их «патриотическую позицию». В свою очередь, сразу несколько украинских политиков выступили с заявлениями о том, что за покушением, как и за недавним убийством сбежавшего в эту страну
Заговор был раскрыт после того, как в квартире в Одессе, которую снимали Адам Осмаев, его земляк Руслан Мадаев и гражданин Казахстана Илья Пьянзин прогремел мощный взрыв. Руслан Мадаев, который, как выяснилось, в этот момент готовил взрывчатку, способную прожечь броню, погиб на месте, а его задержанные товарищи дали показания о том, что хотели использовать бомбу для нападения на кортеж Владимира Путина. К тому оказалось, что Адам Осмаев уже находится в розыске по делу о подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова, предотвращенного сотрудниками ФСБ в Москве.
Илью Пьянзина Украина выдала России, и он по приговору Мосгорсуда получил десятилетний срок. В свою очередь, Адам Осмаев избежал экстрадиции во многом благодаря активности своей супруги и приглашенных ею адвокатов и правозащитников. Они дошли до Европейского суда по правам человека, который запретил выдачу чеченца на родину, посчитав, что там ему угрожает расправа со стороны других уроженцев Чечни.
18 ноября 2014 года Приморский районный суд Одессы отпустил на свободу Адама Осмаева. Обвинения в терроризме с него были сняты. Суд признал его виновным в незаконном обращении с взрывчатыми веществами, неосторожном уничтожении чужого имущества и подлоге документа. Адама Осмаева приговорили к 2 годам 9 месяцам 14 дням тюремного заключения, однако он уже отбыл этот срок, находясь под следствием.
После начала боевых действий на Украине Адам Осмаев и его жена вступили в так называемый чеченский миротворческий батальон имени Джохара Дудаева под командованием их земляка Исы Мунаева. Однако в начале 2015 года это подразделение было полностью разгромлено ополченцами в боях за Дебальцево, а его командир — убит. После этого Адам Осмаев и Амина Акуева вступили в отряд «Киев-2».
Николай Сергеев