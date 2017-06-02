Стрельба на Подоле

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Киеве совершено покушение на уроженца Чечни Адама Осмаева, разыскиваемого за подготовку покушений на президента России Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. Киллер, под видом журналиста встретившийся с заочно обвиняемым Адамом Осмаевым, который воевал на Юго-Востоке в составе батальона «Киев-2», тяжело ранил его выстрелами из пистолета. Убить Адама Осмаева помешала его супруга Амина Акуева, выстрелившая в нападавшего из своего наградного пистолета. Украинские политики полагают, что киллер, имевший при себе паспорт гражданина этой страны, являлся агентом российских спецслужб. Инцидент произошел в историческом центре Киева на Подоле. В четверг вечером Адам Осмаев и его супруга Амина Акуева приехали туда, чтобы встретиться с неким Алексом Вернером, представившимся им корреспондентом французской газеты Le Monde. По предварительным данным, во время встречи Адам Осмаев находился за рулем своей иномарки, а его собеседник расположился справа от него.

В какой-то момент журналист достал из пакета коробку, сообщив, что в ней подарок Адаму Осмаеву, а открыв ее, неожиданно выхватил пистолет Glock и выстрелил в грудь своему собеседнику.

Ранение было тяжелым, но не смертельным — между Адамом Осмаевым и нападавшим началась борьба, в ходе которой тот еще два раза ранил чеченца в руку и ногу. В этот момент находившаяся на заднем сиденье Амина Акуева несколькими выстрелами ранила напавшего на Осмаева. Следует отметить, что женщина использовала наградной пистолет Макарова, который получила за участие в боевых действиях в составе батальона милиции «Киев-2» на юго-востоке Украины. Таким же пистолетом был награжден и Адам Осмаев, у которого ствол остался в кобуре.

По одной из версий, добить Адама Осмаева киллер не сумел потому, что в его пистолете застреляла гильза.

Возможно, это произошло в ходе борьбы: будучи раненным, Адам Осмаев пытался вырвать оружие из руки нападавшего. Оба раненых были доставлены в 17-ю горбольницу Киева, где им оказали необходимую помощь и взяли под охрану. Судя по документам, которые были обнаружены у нападавшего, он является гражданином Украины Александром Дакаром. Впрочем, сотрудники правоохранительных органов страны уже усомнились в подлинности его заграничного и общегражданского паспортов, обратив, в частности, внимание на то, что оба документа были выписаны примерно в одних числах февраля прошлого года. К тому же на груди у Александра Дакара оказалась татуировка с надписью по арабски «Аллах Акбар» (Аллах велик.— «Ъ»). Отметим, что у мусульман не принято украшать свои тела татуировками, к тому же на религиозные темы.

МВД Украины полагает, что нападавший собирался застрелить не только Адама Осмаева, но и его жену.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ст. 15 ч. 2, ст. 115 УК РФ). При этом представители министерства уже заявили, что в качестве приоритетной версии происшедшего рассматривают месть супругам за их «патриотическую позицию». В свою очередь, сразу несколько украинских политиков выступили с заявлениями о том, что за покушением, как и за недавним убийством сбежавшего в эту страну экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, стоят российские спецслужбы.

Адам Осмаев получил известность после того, как его в 2012 году арестовали по обвинению в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.

Заговор был раскрыт после того, как в квартире в Одессе, которую снимали Адам Осмаев, его земляк Руслан Мадаев и гражданин Казахстана Илья Пьянзин прогремел мощный взрыв. Руслан Мадаев, который, как выяснилось, в этот момент готовил взрывчатку, способную прожечь броню, погиб на месте, а его задержанные товарищи дали показания о том, что хотели использовать бомбу для нападения на кортеж Владимира Путина. К тому оказалось, что Адам Осмаев уже находится в розыске по делу о подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова, предотвращенного сотрудниками ФСБ в Москве.

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