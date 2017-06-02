Омича подозревают в убийстве любовника жены

29-летнего омича подозревают в убийстве знакомого, который оказался любовником его жены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

Ночью 2 июня в полицию позвонил мужчина и рассказал, что убил человека. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствие считает, что подозреваемый у себя дома ударил несколько раз 27-летнего мужчину, от которого в процессе распития спиртных напитков узнал, что тот состоит в отношениях с его супругой. После этого подозреваемый, скрывая следы преступления, вынес тело на улицу, но затем всё же решил позвонить в полицию.

Подозреваемого задержали.

В настоящее время идёт процесс установления всех фактов произошедшего.