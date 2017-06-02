Киллер Осмаева имеет большие деньги и связи — советник главы МВД

Чи розглядається в якості можливої версії конфлікти, пов’язані з одеською діяльністю Осмаєва? Тому що паспорт, згідно з тих документів, які були у цього нападника начебто українські.

— По-перше, я б не став оцінювати ситуацію, як ситуацію з багатьма невідомими. Насправді залишається невідомим лише одне, по суті. Це конкретне прізвище замовника. Хоча я думаю чи з великою ймовірністю ми здогадуємося, хто з рештою, кінцевий бенефіціар отримання задоволення від тих злочинів, які він здійснює по всьому світу. Що стосується, власне, вчорашнього замаху на вбивство, на щастя, невдалого, професійними діями Аміна Окуєва, український доброволець прекрасної як раз добровольчої сім'ї, разом з Адамом, своїм чоловіком, вона своїми професійними діями зупинила виконання наміру цього потенційного вбивці, поклала його зараз професійними пострілами знову ж в ліжко. Лікарі мають підставні надії, що цей злочинець одужає і матиме можливість дуже щиро, чесно і багато розповідати про те, хто його готував і навіщо готував.

Чи є нові подробиці і які версії зокрема цього конфлікту, цієї стрілянини зараз розглядають правоохоронці?

Адам Осмаев подозревался в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. В 2012 году в Одессе его задержали украинские правоохранители по подозрению также в совершении взрыва в одесской квартире. Тогда погибли двое мужчин — граждане России и Казахстана.

Личность мужчины до сих пор не установлена. При нем был найден загранпаспорт гражданина Украины Александра Дакара. Полиция возбудила дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». Основная версия — патриотическая позиция супругов и российский след.

Осмаев и Окуева ехали в машине. На Подоле, на улице Кирилловской Вернер попросил супругов сесть на заднем сидении машины, чтобы сфотографировать их вместе. Позднее он достал пистолет «Глок» и трижды выстрелил в грудь Адаму Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета четыре раза выстрелила в нападавшего. Обоих раненых прооперировали в 17-й больнице. По словам нардепа Игоря Мосийчука, Адам Осмаев находится в тяжелом состоянии. У него переломаны ключицы, пробитые легкие, а пули застряли в позвоночнике. Вернеру удалили часть легкого.

— Робота слідчих передбачає перевірку всіх версій. Абсолютно всіх версій, які можуть виникнути в процесі. Через те, я думаю, що версія, можливо, і ляже як частина, яка пов’язана з Одесою, але цілком зрозуміло, що готувався вбивця зараз, готувався він впродовж 2016−2017 років, оскільки, як ви бачите, отримав він український паспорт на початку 2016 року. Буквально впродовж п’яти днів він отримав закордонний паспорт українця. І отримав ідентифікаційний код. Така швидкість пов’язана лише з тим, що особа мала великі гроші, великі зв’язки і великі можливості, які допомагали йому реалізувати його господарі. Тільки всередині травня він приїхав в останній раз з Росії до цього їздячи туди кілька разів. Тому я думаю, будуть розглядатися все-таки в межах реальних версій. І хоча безліч деталей може бути накладено на цю основну версію, пов’язану з попередньою біографією Адама, і звичайно, і буде вивчатися біографія злочинця. Оскільки в нас є підстави підозрювати, що він не під своїм іменем реєструвався в Україні.

Три пістолети були знайдені на місці злочину. Які з них були зареєстровані, які — ні?

— Усі пістолети були зареєстровані. Це пістолети, які належать кілеру, «Глок». Це пістолети, які належать Адаму Осмаєву і Аміні Окуєвій. Аміна Окуєва отримала свій пістолет, як нагороду зброю, в 2014 році.

А Осмаєв на яких засадах володів зброєю? Також нагородна?

— Так, в нього законна зброя.

А громадянство зараз в Осмаєва яке? Він просив надати йому громадянство ще в 2014, але після цього ніяких новин з цього приводу не було.

— Це треба уточнити. Я не маю зараз відповіді на це питання.

Ви можете розповісти про стан здоров’я Осмаєва та нападника?

— По оптимістичних надіях лікарів, Адам Осамєв буде жити, одужає і матиме можливість повноцінно продовжити життя. З нападником дещо складніше. Абсолютного здоров’я йому не обіцяють, але припускають, що здоров’я в нього вистачить для того, щоб розповісти про все те, що він знає щодо злочинів кремлівських замовників.

Можете розповісти, які поранення вони отримали, тому що були оприлюднені фото з місця події, і не зрозуміло, які поранення вони отримали.

— Адам отримав два поранення, одна куля пройшла навиліт через легені, одна куля застрягла зараз в хребті. Нападник отримав чотири поранення в кінцівку і тулуб.

Що вона розповідає Окуєва? Чому було обрано таке дивне місце для зустрічі?

— Я думаю, тут відповіді, припущення можуть бути в Аміни. Вона їх зробила. Вона дала інформацію правоохоронним органам про стосунки та знайомство, яке відбулося з тим журналістом, розуміючи умовність цієї назви. Зараз журналістом-кілером. Він насправді зустрічався вже з ними не в перший раз, а вчетверте. І в цей четвертий раз вирішив вже реалізувати свої наміри. Що стосується всього іншого, я думаю, що тут питання буде до кілера, що він готував, для чого і чому він вибрав саме це місце. Але це ще раз підтверджує, що готувався не професіонал, готувався справді дилетант, якому дали таке завдання зі сподіванням, що виконає, відповідно будуть аплодувати замовники. Якщо виконає на 50%, будуть однаково аплодувати і створять певну атмосферу в Україні. Майстерні дії Аміни зупинили цей сценарій. І зараз справа буде рухатися по-іншому, українському сценарію.

От в нас обивательське розуміння сценаріїв, мотивів і технологій більше лежить корінням своїм в наші прочитані книжки детективні, проглянуті фільми і таке інше. На сьогоднішній день використовують, я б сказав, одноразових вбивць. Так, як це було у Дениса Вороненкова. І тому сценарії мультиплікуються. Вони можуть бути не до кінця продумані. І скоріше за все, йому треба було втертися в довіру для того, щоб знайти зручний спосіб, місце і час для того, щоб реалізувати свій намір. Він вважав, що зручний спосіб, місце і час — це саме попросити їх сфотографуватися на задньому сидінні, сісти, після цього дістати пістолет і вистрілити. Тобто я думаю, кілер дасть відповідь на це питання. Питання дуже просте, і тут навряд варто шукати якихось додаткових конспірологічних версій.