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16:31 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский облсуд отпустил главу Хохольского района из СИЗО под домашний арест

Воронежский облсуд отпустил главу Хохольского района Павла Пономарёва под домашний арест в пятницу, 2 июня.

Как сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в облсуде, мера пресечения для обвиняемого в превышении должностных полномочий изменили, рассмотрев жалобу защиты. При этом следователи СУ СКР по региону просили оставить чиновника в СИЗО из-за его попыток воздействовать на свидетелей по уголовному делу.

Главу Хохольского района Павла Пономарёва обвиняют в том, что он принуждал бизнесмена пожертвовать 450 тыс. рублей. Деньги он планировал потратить на стройку храма в селе Хохол. Для «убедительности» чиновник заблокировал работу коммерсанта. Так по указанию главы района работники закрыли бетонными материалами вход в торговый павильон предпринимателя. Такое положение «препятствовало коммерческой деятельности и сформировало острую конфликтную ситуацию, приведшую к недовольству населения», считают следователи.

Сразу после задержания 17 мая Павел Пономарёв дал следователям признательные показания. Но позже чиновник нарушил условия обязательства о явке, и от первоначальных признательных показаний отказался, заявив о провокации со стороны силовиков.

— В распоряжение органов следствия поступили данные о том, что Пономарёв и лица из его окружения активно воздействуют на потерпевшего и на свидетелей, чтобы заставить их отказаться от дачи показаний. В том числе, речь идёт о высказывании конкретных угроз физической расправы, — пояснил ранее Александр Медведев, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону. — Поэтому мы были вынуждены применить в отношении потерпевшего меры государственной защиты. Плюс ко всему — были получены данные от оперативных подразделений о том, что на территории Хохольского района организуется проведение митингов и иных протестных акций с целью дискредитации органов госвласти и, скажем так, выгораживания Пономарёва, доказывания его невиновности.

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