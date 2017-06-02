Источник: пожару в воинской части в Москве мог предшествовать взрыв

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Возгорание в подвале воинской части на улице Кржижановского на юго-западе Москвы, по предварительным данным, произошло после взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

В Москве горит воинская часть, эвакуированы 500 человек

«Возгорание в подвальном помещении воинской части произошло после взрыва», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время открытое горение сбито, площадь возгорания устанавливается. Сотрудники экстренных служб города принимают меры для тушения пожара.

Ранее сообщалось, что пожар возник в подвале воинской части по улице Кржижановского, дом 16, корпус 2. В подвале также находится оружейная комната воинской части. Из здания были эвакуированы 500 человек, один из них пострадал.