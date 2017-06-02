Источник: пожару в воинской части в Москве мог предшествовать взрыв
Открытое горение ликвидировано. Площадь пожара уточняется.
Открытое горение ликвидировано. Площадь пожара уточняется.
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Возгорание в подвале воинской части на улице Кржижановского на
«Возгорание в подвальном помещении воинской части произошло после взрыва», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время открытое горение сбито, площадь возгорания устанавливается. Сотрудники экстренных служб города принимают меры для тушения пожара.
Ранее сообщалось, что пожар возник в подвале воинской части по улице Кржижановского, дом 16, корпус 2. В подвале также находится оружейная комната воинской части. Из здания были эвакуированы 500 человек, один из них пострадал.